Aipd, al via la vendemmia solidale per la rivalutazione dell’agricoltura

BRINDISI - Martedì 2 ottobre alle 15.30 l’Aipd Brindisi, in collaborazione con le aziende agricole “Le tre stelle società agricola” e “Pugliese Vincenzo”, effettuerà la vendemmia presso l’orto solidale permanente, situato nello stesso ex Plesso Di Summa, ove si trova la sede dell’Aipd.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata ad una rivalutazione dell’agricoltura in generale sul territorio e soprattutto all’inserimento lavorativo dei ragazzi con disabilità. Il progetto, partito nel settembre 2016 prevede, infatti, una sequenza di laboratori occupazionali, in cui i ragazzi, seguiti dall’agronomo Vincenzo Pugliese, imparano e mettono in pratica una serie di nozioni basilari sulla coltura dei terreni.

Un ringraziamento particolare va alla Asl Brindisi, che ha messo a disposizione dell’Associazione un pezzo di terra presso il plesso Di Summa tutto da coltivare. Non si esclude che da questo progetto possano essere individuate tra i ragazzi disabili dell’AIPD, delle figure da specializzare ed inserire in eventuali cooperative sociali nel settore dell’agricoltura.

