Gheppio non riesce più a volare: lo soccorre un apicoltore

BRINDISI - Mentre era alle prese con le api, si è imbattuto in un esemplare femmina di gheppio che non riusciva più a spiccare il volo. L’apicoltore Andrea Turrisi ha prelevato il volatile e lo ha portato presso il centro di recupero e cura della fauna selvatica della Provincia di Brindisi, dove è stato affidato alla biologa Paola Pino D’Astore. La scoperta è stata fatta nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 29 aprile) nei pressi di masseria Tussano, nelle campagne fra Latiano e San Michele Salentino.

“Mi sono accorto che l’uccello – spiega Turrisi – non volava. Per questo l’ho caricato in auto e l’ho portato al centro faunistico”. Le condizioni del volatile, d’età adulta, sono al vaglio deli esperti. I gheppi sono dei piccoli rapaci del genere falco, che si distinguono –“per il modo di volteggiare con le loro eleganti ali a ventaglio – si legge su Wikipedia - mentre scrutano il suolo in cerca di preda”. Tutti i maschi hanno piumaggio castano e grigio con macchie nere, mentre le femmine sono di color bruno-rossastro chiaro con striature nere.

