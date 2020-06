Latiano, guerra all'abbandono dei rifiuti con Vanessa Scalera

LATIANO – Torna in azione per la terza volta, venerdì 19 giugno alle 17 presso il Santuario di Cotrino a Latiano, Clean Up, movimento volontario di cittadini impegnati nella pulizia delle stradine di campagna. Testimonial dell’evento l’attrice latianese Vanessa Scalera, protagonista della fortunatissima serie di Rai 1 “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” che ha accolto con entusiasmo l’invito di Miriam Rubino a dare in suo contributo, partecipando attivamente alla raccolta dei rifiuti.

Clean Up è un movimento spontaneo nato dalla volontà della stessa Miriam Rubino, latianese di nascita, ma residente a Parigi per motivi di lavoro. Con impegni lavorativi bloccati causa corona virus, Miriam Rubino è tornata nella sua terra per le vacanze ed è rimasta colpita, negativamente, dall’incuria in cui versano le strade di campagna, a causa di cittadini incivili che abbandonano ogni tipo di rifiuto.

Non riuscendo a restare indifferente, Miriam, ha pensato di metterci le faccia e, coinvolgendo i suoi amici, ha deciso di pulire le strade periferiche di Latiano. I primi due appuntamenti hanno visto la partecipazione di numerosi adulti e bambini che, armati di guanti, pinze e sacchi hanno raccolto ogni tipo di rifiuto: dalle bottiglie di birra ai pacchetti di sigarette; dalle bottigliette di plastica a cumuli di imballaggi. Le zone coinvolte: via Salento, poi via Scazzeri, che conduce in contrada Cupa.

“L’iniziativa è stata, anche, supportata da un donatore anonimo che ha voluto fornire il gruppo di cappellini e magliettine con il logo Clean Up. Il movimento Clean Up – spiega un comunicato - vuole lanciare un semplice messaggio che in realtà dovrebbe far parte della coscienza di ognuno di noi: il rispetto della natura, il rispetto del mondo che ci ospita, per far sì che le generazioni future possano fruire della bellezza che ci circonda.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tutti coloro che amano la natura e vogliono partecipare al prossimo intervento di restyling con i volontari di Clean Up, possono presentarsi muniti di guanti, pinze e volontà venerdì 19 giugno alle 17 presso il Santuario di Cotrino da dove si partirà insieme per rendere più accoglienti e piacevoli i già bellissimi angoli del nostro territorio deturpati dall’inciviltà di individui beceri”