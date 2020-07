Brindisi: venerdì la consegna dei patentini per le colonie feline

BRINDISI - Venerdì 10 luglio alle ore 9, presso il comando di Polizia Locale di Brindisi, l’assessore Isabella Lettori e il comandante Antonio Orefice consegneranno i primi patentini per coloro che quotidianamente accudiscono le colonie feline.

La normativa italiana riconosce diritti precisi ai gatti che vivono in stato di libertà (diritto alla territorialità, alla vita e alle cure) e il Comune di Brindisi ha deciso di riconoscere ufficialmente l’operato di cittadini e volontari animalisti che accudiscono quotidianamente e gratuitamente le colonie feline presenti sul territorio comunale.

Tale riconoscimento avverrà con il rilascio del “Patentino tutori felini”, a seguito della sottoscrizione di un Disciplinare che regolamenta diritti e doveri di chi accudisce gatti liberi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e benessere dei gatti stessi. Una corretta gestione delle colonie feline è fondamentale per garantire una buona e rispettosa convivenza animale-uomo. Per colonia felina si intende uno o più gatti che vivono in libertà e frequentano lo stesso luogo, ed è fatto divieto a chiunque di allontanarli o maltrattarli.

Oltre al patentino di riconoscimento, ogni tutore riceverà un manuale; un utile strumento di consultazione per i referenti di colonie e amministrazioni comunali. Patentino, disciplinare e manuale rientrano negli obiettivi finali del Progetto pilota “I felini di Puglia” ideato da Mariagrazia Distante a cui il Comune di Brindisi e altri Comuni della provincia hanno aderito per il censimento dei gatti comunali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie a questo progetto, sono state attivate per la prima volta le sterilizzazioni gratuite presso l’ASL dei gatti appartenenti a colonie feline censite e distribuite in alcune colonie delle mangiatoie denominate “Gattofioriere”.