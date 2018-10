Iniziativa "Puliamo il mondo": eseguita ciclo-pulizia della via Traiana

OSTUNI - Il Parco naturale regionale Dune Costiere ‘da Torre Canne a Torre San Leonardo’, ha partecipato alla 26° edizione dell’evento nazionale promosso da Legambiente onlus e sostenuto dal Comune di Ostuni "Puliamo il mondo...dai pregiudizi".

In questa occasione, la giornata di domenica 30 settembre, ha visto un’inedita ciclo-pulizia della via Traiana, in collaborazione con i ragazzi ospiti nel centro di accoglienza della Masseria Lo Spagnulo, e degli operatori della cooperativa sociale Il Melograno, che si occupa dei servizi sociali e dell’integrazione dei ragazzi de Lo Spagnulo.

Un emozionante esempio di vita di comunità, di interrelazione culturale e convivenza multietnica. Il presidente del Parco, Lavarra, commenta: “Abbiamo dato una piccola significativa prova che la tutela ambientale dei beni comuni contro l’inquinamento e l’incuria sono presi in carico dalle persone e dalle comunità. E la presenza di diverse etnie si può esprimere anche con la fattiva partecipazione ad azioni comuni".

"Quel che abbiamo vissuto sulla via Traiana ci incoraggia a realizzare un progetto di integrazione delle comunità dei migranti ospiti dei centri su cui stiamo lavorando da tempo e che vuole incardinarsi su programmi formativi (ripristino muretti a secco, cura degli spazi, manutenzione di aree, sorveglianza), di monitoraggio e conoscenza degli ecosistemi, di apprendimento delle lingue, di servizi di pubblica utilità”. Siamo umani, restiamo umani. Nel rispetto della natura e della dignità umana.

