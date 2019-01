Piste ciclabili, la Regione stanzia oltre 13 milioni di euro: al via i progetti

BRINDISI - L’assessore ai Trasporti, Giovanni Giannini, informa che sono state stanziate ulteriori risorse pari a 13.500.000 euro a valere sui fondi Por Puglia 2014-2020 per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane.

I progetti potranno essere presentati dai Comuni pugliesi, in forma singola o associata, e l’entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale sarà pari a 800mila euro per i Comuni che partecipano in forma singola e 1.500.000 euro per i Comuni che partecipano in forma associata.

L’avviso pubblico rappresenta la seconda tranche di finanziamenti concessi per la realizzazione di percorsi ciclabili, avendo già assegnato risorse pari a circa 15.000.000 euro a 13 Comuni pugliesi con il precedente avviso pubblicato nel corso dell’anno 2017. Sarà data priorità nella selezione dei progetti alle reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che includeranno tratti di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale.

"La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili - commenta l’assessore Giannini - favorirà lo sviluppo ecocompatibile del territorio pugliese attraverso l’integrazione e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto della mobilità ciclistica, incidendo positivamente sulla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, facilitando anche l’accessibilità e la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali”.