"Puliamo il mondo": interventi ai piedi del Monumento al Marinaio

BRINDISI - Come ogni anno Legambiente organizza in tutta Italia l'iniziativa "Puliamo il mondo" che rientra in quella internazionale "Clean up the world". Quest'anno come concordato con l'ufficio Ecologia del Comune di Brindisi si è deciso di intervenire sul piazzale antistante il Monumento al Marinaio.

L'iniziativa avrà luogo il 21 settembre con inizio alle ore 9.30 e conclusione alle ore 13. In concomitanza si svolgerà la "Giornata del Touring" che consentirà di tenere aperti l'intero monumento e la cripta sottostante, oltre all'apertura del cancello di separazione con il nascente Parco "Le Catene" anche per consentire l'organizzazione di una visita guidata nello stesso.

"Si comunica che si sta definendo l’intesa con Stp per consentire il collegamento della motobarca anche dalla banchina antistante la Capitaneria con il piazzale in questione. All’iniziativa saranno presenti volontari di Avio Aero (Fiat Avio) e saranno invitate scolaresche. Vi chiediamo di partecipare a Puliamo il mondo ed alle iniziative collaterali sopra riportate e di comunicarci la vostra presenza importante per la migliore efficacia di tutte le attività programmate".