Pulizia delle spiagge, ultimo appuntamento del 2019: cittadini invitati

BRINDISI – Il rispetto per l’Ambiente e le buone pratiche per un mondo più pulito non vanno in vacanza. Si rinnova l’appuntamento con l’associazione “Puliamo il mare di Brindisi”: domenica 29 dicembre ultima giornata (dell’anno) di pulizia dell’arenile della costa brindisina.

“Chiudiamo il 2019 in bellezza! Per completare l'anno ci diamo appuntamento sulla spiaggia vicino Acque Chiare, per la precisione di fronte la Strada per Sbitri angolo via di Torre Testa il giorno 29/12/2019 alle ore 8:30”. Scrivono gli organizzatori sulla pagina Facebook dell’evento.

“Facciamo un regalo alla nostra città e al nostro mare, con una bella pulizia spiaggia per poter raggiungere i 1500 sacchi raccolti nel 2019. Munirsi di guanti antitaglio. Per il resto del materiale avremo il sostegno di Ecotecnica e Bms”. Tutti invitati quindi.