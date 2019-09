Settimana europea mobilità: aderisce anche il Parco delle dune costiere

Il Parco Dune Costiere aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità, a cui il Ministero dell’Ambiente ha dato come tema "Camminiamo insieme”. Nel tema è indicata l’importanza del camminare e dell’uso della bicicletta e, in generale, sui vantaggi che le forme di mobilità attive hanno per la nostra salute, il nostro ambiente e in termini di risparmio economico.

Il Parco vi aderisce con il patrimonio di esperienza accumulato per la promozione della mobilità dolce e perseguita con la prima infrastrutturazione della ciclovia lungo la via Traiana e le sue piazzole di sosta attrezzate e arredate anche con rastrelliere; con l’accoglienza di viandanti e amanti del trekking e dei cammini, con la collaborazione agli eventi promosse dalle associazioni ciclistiche del territorio.

L’Albergabici Di Montalbano è luogo nevralgico di questa strategia con eventi in programma quali "La Traiana e-bike", "In Bici tra gli Ulivi Millenari dell'Area del Parco", "In bici sulla via dell'acqua", "In bici tra le masserie del Parco", per citarne solo alcuni.

"Mentre siamo pronti - dichiarano il direttore del Parco, Angela Milone, e il presidente del Parco, Vincenzo Lavarra - per dare il nostro contributo alla realizzazione del programma della Regione a riguardo della estensione della via Francigena fino a Leuca. La mobilità sostenibile deve riguardare tutte le forme di mobilità alternative e collettive, comprese le automobili elettriche sia all’interno dei parchi e delle aree protette che nelle direttrici di accesso. Ed è in questo quadro che si inserisce la candidatura di For Play, Azienda di macchine elettriche per le escursioni nel Parco,che quest'ultimo ha promosso per il premio "Charter forSustainableTourism Star Awards 2019", assegnata agli operatori della fase 2 della Cets".