Museo della civiltà contadina realizzato in Lucania grazie ad azienda brindisina

Una mostra permanente sulla civiltà contadina è stata realizzata a Irsina, Comune di circa 5mila abitanti in provincia di Matera, grazie al contributo dell’azienda agricola brindisina “Pugliese Vincenzo”, che ha concesso in uso gratuito il locale che ospita l’esposizione all’associazione “Anteas” sezione di Irsina. Si tratta di una casa del contadino in cui sono esposti tutti gli attrezzi e tutto l'occorrente per la vita quotidiana nei campi. I reperti sono stati concessi dal signor Innocenzo Panicocolo.

L’azienda Pugliese, come dimostrato dal progetto degli orti scolastici, si impegna da anni nella promozione dei valori e delle tradizioni della civiltà contadina. In quel di Irsina è stato preziosissimo il ruolo svolto dall’associazione Anteas di Michele Defilippis, “che molto si è speso – afferma Vincenzo Pugliese - per tenere viva la cultura del paese”.

Sono infatti numerose le iniziative che verranno prossimamente organizzate affinché “gli anziani possano trasmettere ai giovani i mestieri e i saperi antichi, tenendosi impegnati attivamente nella società”.

Buona parte dei reperti della mostra è stata catalogata con espressioni del dialetto irsinese, accompagnate da traduzioni in italiano e inglese. Ad Irsina, infatti, vivono costantemente circa 30 famiglie provenienti da Belgio, inghilterra, Nuova Zelanda e Statti uniti d’America. Durante l'estate, inoltre, tantissimi stranieri affollano il centro lucano.

Gallery