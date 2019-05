Cala Materdomini, "Ncilonauti" in azione: rimossi 80 chili di rifiuti

BRINDISI – La pioggia ha provocato l’annullamento dell’evento “Tra terra e mare”, ma gli “Ncilonauti” del Gruppo sub Brindisi non si sono tirati indietro. Ben 80 chilogrammi di rifiuti sono stati rimossi nella giornata di domenica (26 maggio) nell’ambito di un’iniziativa organizzata da “Puliamoilmarebrinidisi”. I sub Alessandro Caiulo, Antonello Quitadamo, Fabio Nico e Augusto Carbotti hanno trovato di tutto sui fondali di Cala Materdomini, lungo il litorale nord di Brindisi.

La plastica, certo, sotto forma di un’infinità di buste e bottiglie, sedie e taniche, non poteva mancare. Ma i volontari si sono imbattuti anche in metri di pompa, pinne, sandali spaiati e pezzi di tavolini. Da programma era prevista anche la presenza della Sea Shepherd, una organizzazione nata nel 1977 per la tutela degli Oceani e della fauna marina. L’evento, ad ogni modo, si farà. Prossimamente verrà comunicata la data.

Gallery