Il centro faunistico provinciale apre le porte a famiglie e cittadini

OSTUNI - Il “Centro Territoriale di prima accoglienza della Fauna selvatica in difficoltà” della Provincia di Brindisi, convenzionato con la Regione Puglia, organizza per sabato 4 maggio il primo “Open day”, dalle ore 9.00 al tramonto, nella sede di Ostuni, in c.da S.Lorenzo (S.P. 19 Ostuni-Rosa Marina). La sede è situata accanto all’Istituto Tecnico Agrario” Pantanelli-Monnet”.

Durante la mattinata i ragazzi di tutte le classi dell’Istituto Tecnico Agrario” Pantanelli-Monnet”, divisi in gruppi, ascolteranno una breve presentazione in power point, presso l’auditorium scolastico, per poi effettuare una visita guidata presso il “Centro Fauna selvatica”.

Parteciperà all’evento il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, che, in mattinata, incontrerà i ragazzi e la Dirigente dell’Istituto scolastico, prof.Anna Luisa Saldino. Sarà un’occasione di approfondimento istituzionale nell’ambito del servizio pubblico, oggetto proprio dell’Open Day.

Nel pomeriggio, il personale del Centro Fauna Selvatica sarà a disposizione di famiglie e cittadini per la visita guidata rivolta alla conoscenza delle attività svolte a tutela degli animali.

Il programma

Ore 9.15-12.30

Presentazione in auditorium con gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli-Monnet” e visita guidata presso il centro fauna Selvatica della Provincia di Brindisi

Incontro del Presidente della Provincia, Riccardo Rossi con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario “Pantanelli-Monnet”

Ore 14.30-19.00

Visita guidata rivolta alle famiglie e ai cittadini nella struttura del Centro Fauna Selvatica, in c.da S.Lorenza, ad Ostini

Per info, contattare i numeri telefonici 328.2847108 e 335.6780665