Orti scolastici e orti solidali: l'impegno delle aziende "Tre stelle" e "Pugliese Vincenzo"

BRINDISI - Prosegue l'attività delle aziende agricole “Tre stelle” e “Pugliese Vincenzo” nel diffondere la cultura agricola nelle scuole di Brindisi insieme a nonno Antonio. Anche per l'anno scolastico 2017/2018 nelle scuole elementari e medie di Brindisi, oltre alle associazioni Aipd Brindisi ed Eridano, si stanno svolgendo una serie di iniziative.

Le scuole coinvolte nel progetto sono: il comprensivo Centro (scuola media Salvemini, classe I media, Livio tempesta, II elementare); il comprensivo Cappuccini (scuola Terzo circolo, due classi di IV elementare; scuola Rodari, una classe IV elementare; scuola Leonardo da Vinci, 2 classi prima media).

Le aziende agricole, con l'agronomo Vincenzo Pugliese, tengono lezioni in classe spiegando la fisiologia l'anatomia delle piante, la distinzione delle piante in base all'esigenze termiche, ore luce, tipi di impollinazione, lotta biologica, chimica, integrata e guidata. Ai ragazzi viene spiegata con dimostrazioni pratiche la semina ed il trapianto delle piantine. Basti pensare che ogni associazione e scuola hanno un proprio orto donato dalle due aziende. Le stesse hanno provveduto a mettere in coltivazione degli orti allestiti negli anni scorsi, ripristinando tutti i danni provocati da atti vandalici vari.

Gli orti sono stati trapiantati con ortaggi di stagione sedano, cipolline, cipolla di tropea, cime di rape, patate, aglio, cavoli, verza, finocchi, cicorie ed insalate, fave da baccello e piselli. Lo scopo è quello di far seguire l'intero ciclo vitale delle piante nell'orto, facendo fare a i ragazzi le sarchiature, le concimazioni ed interventi fitosanitari con prodotti di origine biologica. Il prodotto finale verrà utilizzato per un progetto apposito da valutare con i rispettivi dirigenti con orientamento presso l'istituto alberghiero di brindisi o presso la Caritas di Brindisi.

Le associazioni Aipd ed Eridano hanno la mensa interna, pertanto i prodotti raccolti verranno usati in loco.

Le due aziende, inoltre, inizieranno nella giornata di sabato 20 gennaio un nuovo progetto presso l’istituto agrario Pantanelli di Ostuni. Il progetto prevede la ristrutturazione di un vigneto di uva da tavola allevato a spalliera, dando origine a diverse forme di allevamento utilizzate nel nostro territorio: alberello appoggiato, guyot, cordone speronato semplice e doppio, e tendone. L’intervento prevede inoltre l’intervento di potatura di ritorno eliminando pezzi di ceppo vecchi per abbassare i ceppi e scegliere il nuovo germoglio da dove parte la fascia produttiva.

