Guanti, pettorina e cappello per ripulire la zona 167: volontari in azione

Il parco Dune Costiere aderisce all’iniziativa Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World, assieme al Comune di Ostuni.

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sul delicato argomento della raccolta dei rifiuti Angela Milone (Direttore Parco Dune Costiere), Federico Ciraci (Dirigente Ambiente del Comune di Ostuni), Paolo Pinna (Assessore all’Ambiente del Comune di Ostuni), Gianfranco Ciola (Direttore del Gal Alto Salento) hanno indossato guanti, pettorina e cappello per ripulire la zona Campus c/o la 167 tra Liceo Scientifico e Circolo Tennis.

Si è trattato di un appuntamento di volontariato ambientale teso a liberare dai rifiuti l’estesa zona a cui hanno partecipato, con grande entusiasmo, anche i più piccoli.

Ha animato la giornata la grande intesa e la stretta collaborazione tra gli enti presenti alla manifestazione. Il Parco nel condividere la sensibilità per l’argomento proposto da Legambiente conferma la propria partecipazione affinché lo svolgimento di tali interessanti organizzazioni abbiano sempre più diffusione, proponendo impegni costanti e puntuali sull’argomento mediante gruppi di scolaresche locali, presso le quali sta sta già svolgendo azione di informazione e sensibilizzazione.

