Dopo il nubifragio, parziale riapertura del parco Cesare Braico

BRINDISI - Il parco Cesare Braico è stato riaperto limitatamente all’area perimetrale in cui è possibile svolgere attività ordinaria e sportiva. Resta inibita alla fruizione invece la parte interna del parco in cui sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza che si sono resi necessari a causa degli eccezionali eventi calamitosi della scorsa settimana.

“Abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà - spiega l’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco - ma stiamo lavorando per ripristinare lo stato dei luoghi nel più breve tempo possibile”.