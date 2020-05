Esemplare di albanella recuperato dai volontari della Protezione Civile

CELLINO SAN MARCO – Uno splendido esemplare di Albanella reale, un rapace della famiglia degli accipitridi, è stato recuperato nel pomeriggio di oggi (venerdì 1 maggio) tra le contrade di Curtipetrizzi e Pulito, nelle campagne di Cellino San Marco, da parte del gruppo comunale di Protezione civile. La squadra è stata allertata da un cittadino, Marcello Marra, che si è accorto della presenza del volatile.

I volontari, con tutte le cautele del caso, hanno faticato non poco per recuperare l’uccello, che non riusciva più a spiccare il volo. Un addetto del Centro faunistico provinciale nelle prossime ore preleverà l’esemplare dalla sala operativa comunale di Cellino San Marco, per poi procedere con le cure del caso.