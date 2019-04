Spiagge: operazione decoro in vista di Pasqua e Pasquetta

E’ iniziata l’operazione decoro sulle spiagge di Brindisi. I lavoratori della ditta Ecotecnica in questi giorni sono entrati in azione per pulire il litorale, in vista del lungo week end che inizierà domani (sabato 20 aprile), vigilia di Pasqua, e si concluderà il lunedì di Pasquetta. Da Apani a Punta Penne, BrindisiReport stamattina (venerdì 19 aprile) ha perlustrato la fascia costiera a nord del capoluogo.

Gli arenili, ad eccezione di alcuni cumuli di rifiuti portati dal mare, fra cui una carcassa di pecora, sono in gran parte puliti e accessibili. Questo grazie anche al contributo dei volontari del gruppo “Puliamo il mare Brindisi”, che domenica scorsa hanno tirato a lucido la spiaggia di Giancola, dopo che in precedenza si erano occupati dell’ex lido poste.

Segni di degrado e inciviltà sono invece tangibili ai lati della strada provinciale 51, costellata di discariche a cielo aperto piene zeppe di materiale edile di risulta e vecchi mobili. Desolante, in particolare, il quadro della pinetina costiera che si trova in località Punta Penne, fra lo stabilimento dei vigili del fuoco e l’ex lido Poste. Qui la macchia mediterranea è disseminata di rifiuti di ogni genere, abbandonati all’ombra delle tamerici.