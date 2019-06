Spiagge libere dai rifiuti: decine di volontari in azione sul litorale

BRINDISI – Volontari in azione per pulire il tratto di litorale fra Punta Penne e Punta Serrone, a nord di Brindisi. Decine di persone hanno aderito a “Spiagge e fondali puliti”, un’iniziativa promossa da Legambiente a cui ha aderito il Comune di Brindisi. Muniti di sacchi, rastrelli e di tutto l’occorrente per la rimozione dei rifiuti, i cittadini, a partire dalle ore 9,30 di oggi (sabato 1 giugno) stanno a battendo a tappeto una porzione di costa che si estende per oltre due chilometri, fra macchia mediterranea, scogli, sentieri ciclabili, passerelle e strisce di sabbia. Presenti all’evento anche il sindaco Riccardo Rossi e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.

Le ditte Ecotecnica e Multiservizi forniscono sopporto al piccolo esercito di amici del mare, che possono contare anche sulle indicazioni di un tecnico comunale esperto di botanica. Hanno aderito aderito Wwf, Lions Club, Ncilonauti, Puliamo il mare, Parte attiva, Remuri, Cooperativa Thalassia, Andos Brindisi, Lega navale, Brindisi città d’acqua.

Sono state invitate a partecipare anche alcune scuole superiori della, oltre ai rappresentanti degli stabilimenti balneari per condividere la campagna di sensibilizzazione europea “Plastic free”, in relazione anche all’ordinanza regionale che ne vieta l’uso nei lidi. La Stp (Società di pubblico trasporto) ha messo a disposizione una linea urbana per trasportare i volontari dalla città alle spiagge.

