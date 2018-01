Riciclarte, le premiazioni : vince la I C della Don Milani con "Trashman"

BRINDISI - Hanno partecipato in gran numero gli scolari e gli studenti brindisini alla cerimonia di premiazione di “Riciclarte – fare la differenza con la differenziata”, una iniziativa fortemente voluta da Ecotecnica e dall’Amministrazione Comunale. Circa duecento bambini si sono radunati, con i rispettivi insegnanti, nelle sale di Palazzo Nervegna dove ad accoglierli c’era il commissario prefettizio del Comune, dott. Santi Giuffrè ed i titolari della Ecotecnica.

“Sono particolarmente contento per tanta partecipazione – ha detto il dott. Giuffré – e di questo ringrazio soprattutto i docenti che hanno inteso condividere questo progetto con entusiasmo e dedizione. Un grazie va rivolto anche ad Ecotecnica per aver voluto ‘Riciclarte’ e per il servizio che sta effettuando nella città di Brindisi”.

“Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per aver creduto nell’iniziativa – ha aggiunto il dott. Luigi Zilli di Ecotecnica – e a tutti i docenti ed i genitori dei bambini che hanno partecipato a ‘Riciclarte’. Anche grazie all’impegno dei bambini riusciremo a traguardare risultati sempre più importanti nella raccolta differenziata che a fine gennaio speriamo possa aver raggiunto la percentuale del 60%. Ecotecnica, come al solito, sta impiegando uomini e mezzi per offrire un servizio eccellente e per far fronte anche a coloro, tra i cittadini, che ancora non intendono collaborare e che abbandonano rifiuti in ogni angolo della città”.

Dopo gli interventi del dott. Giuffrè e del dott. Zilli, si è proceduto con la premiazione dei bambini che hanno realizzato i ‘super eroi’ con materiale proveniente dal riciclo. Ecco i primi classificati: 1 classificato "trashman " I.C. Santa Chiara plesso don Milani classe 2A -secondo I.C. Commenda plesso s.giovanni bosco ""happy recupera familiari" 3A/4A 3 classif. I.C. Bozzano "riciclator" 3C-3D Scuola secondaria Don Bosco 1D " ultra man".

Al progetto hanno partecipato le scuole primarie degli istituti comprensivi Centro 1, Commenda, Santa Chiara, Bozzano, Casale, Paradiso-Tuturano e Sant’Elia-Commenda e le scuole secondarie del comprensivo Paradiso-Tuturano.

