Riqualificazione di parco Colemi: "Il Comune approfitti di un bando regionale"

TUTURANO – Potrebbero arrivare dalla Regione le risorse per la riqualificazione di parco Colemi, polmone verde che dista un chilometro dalla frazione di Tuturano e che fa parte della riserva naturale regionale orientata bosco di Santa Teresa e dei Lucci. Vincenzo Sanapo, rappresentante di Cittadinanza Attiva di Tuturano, invita il Comune di Brindisi a candidare un progetto a un bando per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi, Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri e Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale approvato dalla Regione con la determina dirigenziale n.25.

Complessivamente sono stati stanziati 39.000.000 di euro da suddividere secondo la seguente ripartizione: 13 milioni per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi; - Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri: € 13.000.000,00;13 milioni per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale; 1,3 milioni di euro da assegnare a ciascun progetto ammesso al finanziamento.

“Parco Colemi – sostiene Sanapo - attualmente risulta essere notevolmente degradato. Necessita di interventi di riqualificazione, di rimboschimento, di recupero infrastrutturale. Potrebbe essere l’occasione per rinaturalizzare l’intera area ampliando i suoi confini, riqualificare le strade di accesso al parco, prevedere un’adeguata cartellonistica, illuminazione, una nuova recinzione in pietra, parcheggi”.

Per questo Cittadinanza attiva chiede “alla struttura Comunale di redigere quanto prima il progetto di riqualificazione di Parco Colemi per poter essere candidato al suddetto bando della Regione Puglia che scade fra poco meno di 90 giorni”.

