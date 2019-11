Torre Santa Susanna: volontari in azione per rimuovere i rifiuti

TORRE SANTA SUSANNA – I volontari scendono in campo per ripulire dai rifiuti la strada provinciale che collega Torre Santa Susanna al santuario di San Cosimo e la zona Arciprete. L’iniziativa, organizzata dal Wwf e dall’associazione Pianeta nell’ambito delle giornate dell’ambiente, con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna, si svolgerà nel prossimo fine settimana: sabato 9 novembre, dalle ore 14-30 alle 17.30 e domenica, verrà tirata a lucido la strada per il santuario; domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle 13.30, sarà la volta della zona Arciprete.

