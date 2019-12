Torre Guaceto lancia la campagna di crowdfunding: a Natale regala un'adozione selvaggia

Da poche ore il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è presente sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal basso con la campagna “Adozioni selvagge”. L’ente ha deciso di avviare la raccolta fondi per il sostegno al centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà della Riserva. La struttura ha aperto i battenti lo scorso inverno e da allora ha ospitato le decine di animali selvatici che gli operatori del Consorzio hanno recuperato in stato di sofferenza nella provincia brindisina.

Tanto è stato fatto per garantire la salvaguardia della fauna ed una vita dignitosa agli esemplari che hanno rischiato di morire, ma tanto altro si può ancora fare. L’applicazione in campo medico-veterinario di conoscenze e tecnologie sempre più avanzate aumenta sensibilmente la percentuale di successo dell’attività di soccorso, cura e reintroduzione in natura della fauna selvatica.

Per questo motivo, il Consorzio ha deciso di fare rifornimento e di acquistare una serie di attrezzature:

-ambiente riscaldato ed ossigenato per gli animali che l’ente recupera in stato di ipotermia, e purtroppo accade spesso;

-apparecchio per anestesia necessario per addormentare i pazienti da sottoporre a trattamento chirurgico, in modo sicuro e monitorabile;

-digitalizzazione dell’apparecchio radiografico;

-ampliamento del centro con la costruzione di ulteriori 2 voliere da utilizzare per la liberazione dei volatili, in condizioni di assoluta mancanza di stress;

-farmaci e materiale di consumo.

“Negli anni, noi del Consorzio di Gestione abbiamo ottenuto tanti premi per il lavoro che svogliamo sul campo per la tutela dell’ambiente e degli animali – ha spiegato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Corrado Tarantino -, ma questa volta, non possiamo farcela da soli, abbiamo bisogno anche dell’aiuto di chi ama la natura per riuscire a dare il meglio ai ‘selvaggi’ dimenticati, gli animali selvatici che strappiamo a morte certa in natura, in strada, e curiamo presso il nostro centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà”.

Per l’acquisto di tutto il materiale necessario, il Consorzio dovrà raggiungere la somma di 22.600 euro. Un traguardo difficile da raggiungere, ma non impossibile. Le festività natalizie sono alle porte. Quest’anno chi ama la natura potrà fare un dono utile ai propri cari, regalando un’adozione selvaggia.

Chi aiuterà l’ente a portare avanti il progetto di recupero e cura della fauna selvatica, simbolicamente, adotterà gli animali ricoverati ed entrerà a far parte della grande famiglia di Torre Guaceto. Una famiglia nella quale nessuno deve rimanere indietro ed anche il più piccolo degli esseri viventi è importante e merita tutte le attenzioni possibili.

Donare è semplice, basta collegarsi a questo link https://www.produzionidalbasso.com/project/adozioni-selvagge

I video

https://youtu.be/Euj_msbhDmI

https://youtu.be/uCDeU_ySYbQ

https://youtu.be/3vGK3QlwcSI