Una mattinata speciale dedicata ad amici altrettanto speciali

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha avuto il piacere di ospitare per mezza giornata gli operatori della cooperativa sociale di Latiano “Si può fare” onlus ed i ragazzi che frequentano il centro diurno socio-educativo e riabilitativo.

Il rapporto tra l’ente e questa realtà è nato qualche settimana addietro, quando la onlus ha chiesto la possibilità di portare i propri ragazzi in Riserva per dedicare qualche ora alla pulizia delle spiagge. Il tutto nell’ambito delle attività di educazione ambientale e civile portate avanti dalla cooperativa.

Il Consorzio ha accolto la proposta con grande gioia ed ha organizzato l’attività mettendo a disposizione i propri operatori. Ma oltre al dovere, soprattutto quando si tratta di attività di volontariato in favore dell’ambiente, è giusto che ci sia anche il piacere. Così al loro arrivo a Torre Guaceto, i 13 utenti ed i loro 4 accompagnatori sono stati accolti presso la torre aragonese. Qui il gruppo ha visitato l’antica struttura ed ascoltato la sua storia. Tanto lo stupore e l’interesse dei ragazzi difronte alla grande ricostruzione dell’imbarcazione romana che sovrasta la stanza principale della torre aragonese. Gli ospiti hanno scoperto che, un tempo, navi come quella venivano utilizzate per trasportare l’olio e il vino in tutto il Mediterraneo muovendo da Al Gawsit, il luogo dell’acqua dolce poi evoluto in Guaceto.

Dopo tanta meraviglia, è iniziata la passeggiata sino alla prima caletta dell’Area Marina Protetta. Per l’occasione, gli addetti ai lavori avevano tralasciato la giornaliera cura della spiaggia, ed arrivati sul posto, i ragazzi si sono rimboccati le maniche come veri e propri operatori della Riserva.

A pulizia conclusa, il ritorno a Latiano in autobus. Come hanno raccontato all’ente da “Si può fare” onlus, i ragazzi erano tutti contenti e stanchi per l’esperienza fatta tanto da addormentarsi sul pullman con il sorriso stampato in faccia. Quella passata insieme è stata una mattinata di festa anche per gli operatori del Consorzio e la Riserva stessa, accudita per un giorno da amici straordinari.

