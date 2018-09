"Vendemmia positiva, ora pronti per nuove iniziative solidali"

BRINDISI - “La vendemmia è andata bene. Va sempre bene. Siamo abituati a non lamentarci più”. L’imprenditore agricolo Vincenzo Pugliese, titolare dell’azienda “Pugliese Vincenzo”, traccia un bilancio positivo della vendemmia 2018. Lo ha fatto nel corso di un incontro con i giornalisti che si è svolto presso un ristorante nel centro di Brindisi. Pugliese è arrivato insieme a papà Antonio, che a 83 anni continua a prendersi cura dei suoi vigneti con la vitalità di un ragazzino, e ad altri familiari.

“La nostra è una piccola azienda – dichiara Pugliese – che sviluppa corte catene di produzione, per contrastare la grande distribuzione”. Pugliese ostenta ottimismo. “Siamo abituati a non lamentarci più – dichiara - perché dobbiamo essere positivi. Nel momento in cui mettiamo in mostra la negatività, in automatico anche l’economia dell’agricoltura cala e i taglieggiatori sono pronti a comprare a quattro soldi”.

L’anima dell’azienda Pugliese è nonno Antonio Pugliese, in prima fila anche nelle numerose iniziative che vedono impegnata l’azienda di famiglia nel sociale e nel settore scolastico. Basti pensare alla felice esperienza degli orti allestiti presso diversi plessi della città e all’iniziativa dell’orto solidale realizzato dai ragazzi dell’Aipd (Associazione italiana persone down). Di recente, l’azienda Pugliese è stata promotrice anche dell’allestimento di un museo della civiltà contadina a Irsina, in provincia di Matera, sempre con l’intento di tramandare alle nuove generazioni gli insegnamenti dei nonni, in una società in cui gli antichi valori della vita nei campi rischiando di disperdersi.

