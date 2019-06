Festa patronale all’insegna del rispetto dell’ambiente e degli animali 

SAN PIETRO VERNOTICO – Appuntamento con una campagna di sensibilizzazione al rispetto dell’Ambiente, sabato 29 giugno a San Pietro Vernotico. In occasione della festa patronale, i volontari dell'Odv “Eterea, l'Albero Della Vita", saranno in via Pier Giovanni Rizzo (dalle 9 alle 13) e in piazza Beniamino Persano (via Brindisi, dalle 19 alle 24) con un gazebo informativo sulle tematiche a tutela di ambiente e animali. Nei giorni scorsi i volontari hanno ripulito la piazza che li ospiterà e piantato fiori donati da un bar del posto.

“Il tema principale in tutela ambientale sarà l'economia circolare, cioè la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio, a tal proposito sarà esposta una compostiera artigianale, creata dai volontari, ricavata con circa cinque euro di spesa ma che si può effettuare anche con materiali riutilizzati, sarà distribuito, a titolo gratuito, fino ad esaurimento scorte, del compost (potente fertilizzante ricavato dalla frazione umida con l’utilizzo delle larve della mosca soldato per arricchirlo con humus e per accelerare il processo di decomposizione dei rifiuti organici), il compost è imballato in vecchi giornali, chiuso con spago”. Si legge nella nota di presentazione dell’evento.

“Sarà esposta una scultura di un cane composto da rifiuti (che purtroppo troviamo abbandonati per le campagne o sulle spiagge), il cane in questione avrà un cartello con su scritto 'Non abbandonarmi', con un doppio senso, riferito ai rifiuti e al cane. Per rivalutare il territorio e valorizzare l'ambiente sarà allestita una bacheca dove ci saranno informazioni sulla riserva naturale orientata e area Sic (Sito di interesse comunitario del comune di San Pietro Vernotico e Brindisi) 'il Bosco di Cerano'”.

“Sarà distribuito un volantino con dei consigli green per tutelare l'ambiente, consigli che ogni semplice cittadino può mettere in pratica, sempre all'interno del volantino ci sono le prime indicazioni per creare una compostiera artigianale, sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali d’affezione e lo sfruttamento degli animali nei circhi”. “Saranno allestite bacheche con svariati temi: sensibilizzazione contro l'utilizzo della plastica usa e getta, sensibilizzazione per la riduzione energetica e di risorse, sensibilizzazione contro il randagismo e il maltrattamento degli animali domestici e selvatici”.

“Informazioni generali per contrastare il cambiamento climatico. Una bacheca dedicata alle attività che Eterea ha svolto e svolge.

Ed altre piccole sorprese per sensibilizzare i cittadini a svolgere una vita nel rispetto della natura, degli animali e della tutela e valorizzazione delle aree naturaliste del territorio”. Tutti i cittadini sono invitati a visitare il gazebo.