Centri anziani: la mappa di Brindisi

Il Centro Sociale Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli interventi e le attività all’interno e all’esterno del centro devono consentire di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia. Alcuni centri polivalenti anziani della provincia di Brindisi:

“Bozzano”- Brindisi

“F.Bardicchia”- Mesagne, via Mameli, numero 0831/778594

“Sant'Annibale Maria di Francia”, Oria