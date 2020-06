Ritirare la pensione: tutti gli orari degli uffici postali di Brindisi

Per ritirare la propria pensione ci sono diversi modi: si va infatti dal semplice ritiro in contanti all’accredito su conto corrente bancario o postale al deposito su libretto postale. La scelta, in ogni caso, trova un limite nella normativa sulle movimentazioni di denaro in contanti: la soglia dal 01 luglio 2020 è pari a 1.999,99 euro, e dal 01 gennaio 2022 ad euro 999,99 . Se l'importo mensile della pensione supera la soglia di legge, il pagamento deve avvenire solo attraverso un sistema tracciabile, ovvero mediante:

accredito su un conto corrente bancario o postale;

accredito su un libretto di risparmio postale;

accredito su una carta prepagata dotata di Iban.

Attenzione: il limite per il pagamento in contanti (di 1.999,99 euro dal 1luglio al 31 dicembre 2020, e di 999,99 euro a partire dal 1 gennaio 2021) riguarda solo il pagamento delle pensioni ordinarie ma non è operante per gli importi dovuti a titolo di tredicesima o di arretrati.

L'accredito su conto: vantaggi e svantaggi

Chiaramente l’accredito su conto corrente, postale o bancario, consente di evitare le consuete file per il ritiro dei contanti alla posta e anche di dover andare in giro con denaro liquido in tasca, esponendosi al rischio di borseggi o rapine. L’accredito inoltre viene effettuato automaticamente il primo giorno lavorativo (cd. giorno bancabile) del mese di riferimento (diversamente da quello bancario, per il conto corrente postale anche il sabato è considerato giorno lavorativo), consentendo di guadagna quella che in gergo bancario si chiama "valuta".

Per ottenere l’accredito su c/corrente è sufficiente comunicare il proprio IBAN all’INPS, attraverso l’apposita piattaforma web, seguendo la procedura guidata. La gestione di un c/corrente ha però dei costi, anche molto diversi a seconda degli istituti bancari cui ci si rivolge.

La carta prepagata: vantaggi e svantaggi

Se non si dispone di un conto corrente e non se ne vuole aprire uno, l’accredito può essere richiesto su carta prepagata. Attenzione: la carta deve necessariamente essere dotata di codice iban, come la Poste pay evolution proposta da Poste Italiane, che consente poi di ritirare la somma che serve, proprio come un bancomat.

Libretto postale: vantaggi e svantaggi

E' possibile ottenere l’accredito della pensione anche su libretto postale. Si tratta di un servizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. disponibile attraverso Poste Italiane o le banche. Il libretto postale non ha costi di apertura o di gestione (tranne l’imposta annua di bollo) mentre invece consente al titolare di ricevere interessi sulla somma depositata. Con il libretto postale si può versare e prelevare in tutti gli uffici postali e, con la Carta Libretto, si può prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Riscossione in contanti: vantaggi e svantaggi

Agli irriducibili, che non amano i mezzi di pagamento elettronici e preferiscono i contanti, non resta invece che ritirare la pensione presso lo sportello bancario. L’Ufficio presso cui ottenere il pagamento va scelto all’atto della domanda ma è comunque possibile, in qualsiasi momento, cambiare presentando richiesta di trasferimento (on line, sul sito dell'Inps).

La pensione in contanti può essere ritirata anche da una persona diversa dal titolare del trattamento, previa presentazione alla sede INPS competente per territorio dell'apposita richiesta di delega, debitamente compilata e sottoscritta. Attenzione: se un soggetto è titolare di più pensioni, il pagamento verrà effettuato con una unica disposizione di pagamento, con la medesima modalità.

Gli uffici postali di Brindisi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35

Indirizzi di alcuni uffici:

Viale Commenda, 75. Telefono : 0831 436249

Piazza Della Vittoria, 10. Telefono : 0831 225507

Piazza Francesco Crispi, 1. Telefono : 0831 564611

Via Cappuccini, 132. Telefono : 0831 511410

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Duca degli Abruzzi, 27. Telefono : 0831 413548