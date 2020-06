Case popolari: tutte le informazioni

Gli alloggi popolari sono abitazioni la cui proprietà appartiene ad enti statali e comunali. Le case popolari vengono assegnate a persone che hanno un reddito basso e che purtroppo non hanno un lavoro oppure hanno una condizione sociale molto misera. Infatti, questo tipo di case hanno un affitto mensile molto ridotto, che può variare dai 30 euro fino a un massimo di 80.

Come si ottiene una casa popolare

La richiesta delle case popolari deve essere effettuata presso il proprio comune di residenza perché sono gli enti locali a gestire l’intero processo. Di conseguenza i regolamenti variano a seconda del proprio luogo di residenza. I criteri maggiormente presi in considerazione per formulare il punteggio della graduatoria sono i seguenti:

Reddito

numerosità del nucleo familiare,

età anagrafica,

famiglia monoparentale,

presenza di situazioni di mancanza di lavoro,

morosità incolpevole pregressa,

presenza di famigliari invalidi.

Solitamente una casa popolare è assegnata a tempo “indeterminato”.

Documenti necessari per presentare la domanda

Al Comune, oltre al modulo di domanda (reperibile online o negli uffici comunali), l’interessato dovrà presentare:

Copia del documento di identità,

Marca da bollo di importo fissato dal Comune,

ISE-erp (Indicatore della Situazione Economica) e ISEE-erp (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono degli indicatori della tua situazione economica. Questi documenti puoi farli presso qualunque patronato della tua città, presentando il CUD o i tuoi redditi.

Graduatoria

Una volta consegnata la domanda, il gestore provvede a formare una graduatoria, che viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, dove sarà possibile prendere nota del posto in cui si sarà posizionati. A questo punto, appena vengono costruite nuove case popolari, il Comune attinge i nominativi dalla graduatoria e contattata le famiglie interessate.

Il Comune assegna i posti non solo in base a nuovi alloggi costruiti, ma anche in base ad alloggi già esistenti, che si liberano per vari motivi (trasferimento degli inquilini, morte, cambio della situazione reddituale, ecc.).

Orario ufficio e contatti

L’ufficio Casa è aperto il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17. La responsabile è Doriana Guerrieri che, in tempi di Covid-19 e visti i divieti di assembramenti, potrete chiamare al numero 0831229371 per prendere un appuntamento.