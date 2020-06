Come chiedere o rinnovare il passaporto a Brindisi

Da oggi è ancora più semplice chiedere o rinnovare un passaporto perché la Polizia di Stato dispone di un nuovo servizio fruibile attraverso l’uso di internet, oltre alla consueta modalità di recarsi presso gli uffici della Questura con i documenti richiesti. Si chiama “Agenda passaporto online” ed è possibile richiedere online il passaporto e prenotare ora, data e luogo di presentazione della domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.

Come prenotare un appuntamento sull’agenda passaporti

Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento occorre connettersi via internet all’ indirizzo: https://www.passaportonline.poliziadistato.it, procedendo quindi con la registrazione. Il sistema prevede la possibilità di fissare gli appuntamenti nell’arco di 100 giorni mentre la consegna avverrà nel termine massimo di 15 giorni.

Come richiedere e ottenere il passaporto in caso di urgenza

Qualora sia necessario ottenere il passaporto prima della data offerta dall’agenda online, laddove vi siano specifiche e motivate esigenze, sarà sempre possibile richiedere il passaporto con una procedura d’urgenza, e cioè recandosi personalmente presso l’ufficio Passaporti di Via Perrino 1, durante gli orari d’apertura (martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

Il richiedente dovrà dimostrare l’urgenza del rilascio, per esempio esibendo documentazione che provi la specifica esigenza (lavorativa, di studio, familiare, ecc.) che giustifica la necessita di un rilascio del passaporto in tempi brevi e non compatibili con il sistema di prenotazione on-line.

Ovviamente verrà data priorità, nell’ordine, alle istanze motivate da partenze imminenti per salute, lavoro, necessità familiari, studio ed infine per turismo, oppure a quelle motivate dall'esigenza di venire in possesso del passaporto in anticipo rispetto alla partenza per l’acquisizione di visti particolarmente complessi. Tutte le pratiche urgenti, dopo la valutazione, per un massimo di 10, saranno acquisite nell’orario di apertura ed evase in tempo utile al soddisfacimento delle esigenze rappresentate o alla partenza auspicata.

Documentazione da presentare per passaporto presso ufficio

Per avere informazioni sulla modulistica da utilizzare in occasione della presentazione dell’istanza, si può consultare il sito della Questura di Lecce al seguente indirizzo: http://questure.poliziadistato.it/Brindisi, cliccando sulla voce “Rilascio passaporti e modulistica”. Si rammenta che, all’atto della presentazione dell’istanza, occorrerà esibire: