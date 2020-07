Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Brindisi

Il servizio Scap (Servizio di consulenza pediatrica ambulatoriale) è un modello assistenziale svolto dai pediatri di libera scelta e rappresenta un momento importante di integrazione ospedale-territorio: serve a garantire il servizio di consulenza pediatrica, in risposta quindi alle esigenze del territorio, nei giorni prefestivi e festivi dalle 8 alle 20 in prossimità dei Pronto Soccorso.

Il servizio sarà ripristinato a partire da sabato 4 luglio dalle ore 8 alle 20 essendo stato sospeso durante il periodo di emergenza per l'infezione da Covid-19, presso gli ospedali “A. Perrino” di Brindisi e “Camberlingo” di Francavilla Fontana.

Per evitare code e una presenza cospicua di cittadini negli ambulatori, per tutelare la salute dei più piccoli, si consiglia agli utenti di contattare il servizio Scap per via telefonica.

Numeri di riferimento Scap

Ospedale Brindisi: 0831 537135

Ospedale Francavilla F.na: 0831 851227