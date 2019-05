Interrail: scoprire l'Europa in treno

L’InterRail ha una lunga storia: nasce nel 1972, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’International Railway Union. Dal primo biglietto, destinato esclusivamente ai viaggiatori under 21 e limitato a 21 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania dell’Ovest, Grecia, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria), il pass ha subito tante modifiche nel corso degli anni. L’età limite è stata ampliata fino a consentirne l’utilizzo a tutti, i Paesi aderenti sono aumentati anno dopo anno e dall’1 aprile 2007 è possibile viaggiare con una maggiore flessibilità in tutta Europa senza le precedenti limitazioni relative alla divisione a zone.

Decidi dove vuoi andare

In un unico Stato o in più Stati. Nel primo caso puoi acquistare un One Country Pass, nel secondo caso un Global Pass. Per viaggiare in 2 Paesi si può combinare 2 One Country Pass, ma se vuoi visitare 3 o più Paesi, l’opzione più conveniente è ordinare il Global Pass, valido in ben 30 Paesi.

Decidi come vuoi viaggiare durante in tuo InterRail

Ogni giorno oppure alcuni giorni nell’arco di un determinato periodo. Il biglietto Interrail infatti può essere continuous, per viaggiare ogni giorno durante tutta la validità del pass, oppure flexi, per viaggiare solo alcuni giorni all’interno della validità del pass. Non necessariamente i giorni devono essere consecutivi.

I pass InterRail sono validi per i residenti in Europa di tutte le età. Per chi non risiede in Europa è possibile comunque fare un biglietto simile, cioè il Pass Eurail. Chi è europeo ma non risiede in Europa può scegliere tra un pass Eurail o Interrail.

Scarica l’app gratuita di InterRail con orari e informazioni utili

La consegna del Pass è rapida e gratuita se si acquista tramite il portale ufficiale, e assieme al pass si riceve anche un pratico kit con mappa e guida per l’utilizzo del pass.