Consultori: indirizzi a Brindisi

Il consultorio è un servizio sociosanitario territoriale erogato dalla Asl, con competenze multidisciplinari: questo genere di presidio è stato istituito in Italia a seguito della Legge numero 405 (istituzione dei consultori familiari) del 29 luglio 1975, allo scopo di intervenire in sostegno e a tutela della salute della famiglia o del singolo individuo.

A cosa serve il consultorio

Il consultorio offre un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità a tutto tondo ed ha come scopi principali quelli di fornire:

assistenza psicologica e sociale per la preparazione e il sostegno alla genitorialità;

sostegno psicologico all’individuo, alla coppia o al nucleo familiare;

servizi di tutela e sostegno della salute della donna;

prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso a danno dei minori e delle donne;

visite mediche ginecologiche e pediatriche;

corsi di preparazione alla nascita;

consulenza professionale e informazioni a proposito di procreazione responsabile, contraccezione e fertilità;

consulenze sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG);

spazio di ascolto psicologico rivolto specificatamente a giovani adulti e adolescenti.

Inoltre, la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, ha aggiunto come scopi:

l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Quando andare al consultorio

I motivi per recarsi presso un consultorio familiare possono essere molteplici, così come molteplici sono i servizi che i consultori dissipati sul territorio nazionale offrono. È opportuno recarsi presso un consultorio familiare nelle seguenti situazioni:

per avere informazioni circa i metodi di contraccezione;

per effettuare una visita ginecologica;

per parlare con uno psicologo;

se si aspetta un bambino e si vuole essere seguite per tutto il corso della gravidanza;

se si ha una gravidanza a rischio;

se si vogliono seguire i corsi di preparazione e accompagnamento alla nascita;

se si ha bisogno di consulenze legali o legate all’area sociale.

In alcuni consultori è inoltre presente quello che viene chiamato "Spazio giovani", ovvero centri d’ascolto creati con l'obiettivo di realizzare iniziative rivolte agli adolescenti ed ai giovani adulti, alle loro famiglie e alle scuole, sui temi della sessualità, della contraccezione e della sfera affettiva e relazionale. Il servizio è gratuito e si rivolge ai giovani dai 14 ai 20 anni di età.

Come funziona

Per accedere ai servizi di un consultorio familiare non è richiesta la prescrizione medica, potete recarvi direttamente al servizio nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure telefonare per fissare appuntamento con una delle figure professionali presenti nel consultorio (ginecologo, ostetrica, psicologo o assistente sociale), che vi permetterà poi di ricevere l’assistenza più appropriata in base al vostro particolare bisogno. Per quanto riguarda i costi, se non altrimenti comunicato al momento della prenotazione, le prestazioni erogate all’interno del consultorio familiare sono esenti dal pagamento del ticket, quindi gratuite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Consultori a Brindisi

Consultorio Familiare Speranza

Indirizzo: Via Pace Brindisina, 35

Telefono: 347 302 0335

Azienda Sanitaria Locale - Consultorio Familiare

Indirizzo: Piazza Antonino Di Summa,

Telefono: 0831 536111

Consultorio Familiare CIF Onlus

Indirizzo: Via Monsignor Valeri Tommaso

Telefono: 0831 521038