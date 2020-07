InformaGiovani: sedi e contatti nella provincia di Brindisi

Nella provincia di Brindisi sono diversi i punti Informagiovani. Scopriamo dove si trovano e come contattarli.

Cos'è InformaGiovani

È un team di un servizio pubblico gratuito del Comune di Genova rivolto ai giovani. Un servizio per offrire ai propri destinatari supporti informativi e di orientamento per accrescerne le opportunità in diversi settori: dalla formazione, allo studio, al lavoro, al tempo libero e alle occasioni culturali e all’estero.

Vengono messe al servizio dei giovani e della comunità conoscenze e relazioni delle politiche giovanili, della cultura, della scuola e del lavoro, per promuovere eventi e progetti finalizzati all’empowerment dei giovani, attivare esperienze formative concrete come il Servizio civile.

Presso Informagiovani si offre uno spazio di confronto e di crescita ma anche di parola e di informazione. Spazi per incontrarsi, studiare, creare network, e dove ideare insieme ad altri giovani o con altri stakeholder nuovi progetti.

Dove si trovano gli sportelli nella provincia di Brindisi

A causa dell’emergenza Covid-19 si consiglia di telefonare per prendere un appuntamento ed evitare così code e assembramenti.

Informagiovani San Michele Salentino

Via Pascoli s.n. c/o Pinacoteca "Cavallo", Tel. 0831964213, Fax. 0831966550

Informagiovani Ostuni

Piazza della Libertà 64 Tel. 0831307307 Fax. 0831339056

Centro Informagiovani, Ceglie Messapica

Via de Nicola 2, 0831 387212