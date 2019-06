Con l’arrivo della stagione estiva molti si chiedono come diventare bagnino di salvataggio e quali siano i requisiti da possedere e i passaggi da seguire. Questa professione offre soprattutto nella stagione estiva, ma non solo, numerose opportunità di lavoro: infatti la presenza di questa figura professionale è obbligatoria in tutti gli stabilimenti balneari italiani.

Come per ogni professione anche per fare il bagnino è necessario avere una serie di prerequisiti e ottenere un’abilitazione specifica e alcuni brevetti necessari allo svolgimento dell’attività.

Le caratteristiche che un bagnino deve avere sono ben precise e riguardano alcuni aspetti non solo fisici ma anche caratteriali della persona che voglia impegnarsi in questo lavoro.

Compiti del bagnino

Il primo e improrogabile compito del bagnino è la stretta sorveglianza dello stabilimento al cui controllo è preposto oltre che l’eventuale gestione delle emergenze.

Oltre a queste mansioni di base il bagnino deve essere in grado di svolgere una serie di attività correlate:

tutelare e preservare l’ambiente balneare;

dare informazioni corrette per prevenire le situazioni di rischio;

favorire l’educazione ai giusti comportamenti in acqua;

gestire i rapporti con le Capitanerie di Porto, il 118 e altri enti preposti alla sicurezza e guardia nelle strutture di balneazione.

Il bagnino può lavorare in ambienti diversi e non solo quindi in spiaggia ma anche sul lungomare, nelle aree piscine di villaggi turistici, hotel, parchi acquatici, centri spa e strutture termali.

Requisiti

Diventare bagnino non è così semplice come sembra e non basta saper nuotare e avere un fisico predisposto; occorre dunque avere una serie di prerequisiti necessari all’ottenimento dei brevetti e delle abilitazioni necessari.

Tenendo presente il fatto che prima di tutto è necessario essere in possesso anche di alcune precise doti caratteriali di seguito elenchiamo quali sono i prerequisiti:

capacità natatorie;

età compresa fra i 18 e i 65 anni;

versatilità, autonomia, rapidità nelle decisioni;

buona autostima e sicurezza;

cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o in possesso di permesso di soggiorno se è cittadino extra UE;

ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team e coordinare un gruppo di lavoro.

Formazione

Per lavorare come bagnino però oltre ai requisiti fisici e caratteriali sopra elencati è necessario conseguire anche l’attestato di “bagnino di salvataggio” a seguito di un corso di formazione a contenuto teorico e pratico che si svolge nella Sezione Territoriale della Provincia di Brindisi della Società Nazionale di Salvamento di Genova



La Federazione Italiana Salvamento Acquatico (Fisa) e la Federazione Italiana Nuoto (Fin) organizzano ogni anno a Brindisi a partire dal mese di ottobre dei corsi formativi con una durata media di circa 40 ore e prezzi tra i 240 e i 270 euro. Al termine del corso si può sostenere l’esame finale al fine dell’ottenimento dell’abilitazione professionale.

Inoltre, a seguito delle attuali norme legislative, durante il corso, oltre al brevetto di bagnino di salvataggio, verrà rilasciata una certificazione di Esecutore Blsd (Basic Life Support Defibrillation) per Operatori sanitari, finalizzata ad acquisire le tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida internazionali.

Oltre all’abilitazione a seconda del corso scelto si possono conseguire in aggiunta alcuni brevetti di nuoto:

brevetto P: valido solo in piscina;

brevetto Io: valido per le Acque Interne (laghi) e piscina;

brevetto Mip: valido per il mare, le Acque Interne e la piscina.

Questi attestati restano validi per 2 anni al termine dei quali è necessario procedere al rinnovo pagando circa 50 euro alla società presso cui lo si effettua.