Dove richiedere contrassegno disabilità nella tua città

Per approfondire l’informativa nazionale e le informazioni utili all’uso corretto del contrassegno disabili, consultare:

Per conoscere informazioni su rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno, consultare:

Per conoscere le informazioni sul contrassegno europeo, il tagliando azzurro che permetterà di viaggiare liberamente in auto per l’Europa, consultare:

Comune di Brindisi

L’ufficio del Comune di Brindisi, competente per il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno ai residenti, è raggiungibile al seguente link: moduli

La richiesta di rilascio/rinnovo/duplicato del contrassegno di parcheggio per disabili va presentata al Settore Trasporti e Mobilità Urbana del Comune di Brindisi, via F. Fornari 7 (Email: ufficiotrasporti@comune.brindisi.it).

È possibile utilizzare un apposito modulo, allegando la seguente documentazione:

Primo Rilascio

certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’A.S.L. di appartenenza, nella quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; una fototessera del richiedente; fotocopia del documento di identità.

Rinnovo

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno (DPR 495/92 art. 381 comma 3); una fototessera del richiedente; fotocopia del documento di identità.

Rilascio del Duplicato