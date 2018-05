Leogrande&Nilo in radio dal 18 maggio con il singolo "E tu"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BrindisiReport

Nato in sole due ore, il brano “E Tu” è un puro sfogo personale da parte di entrambi gli artisti. Su un groove reggae scivolano parole di risentimento, rivoluzione ma soprattutto di speranza perché, nonostante tutte le ingiustizie e le difficoltà quotidiane, c’è sempre un motivo per ballare sui problemi e affrontarli con la consapevolezza di avere qualcuno al proprio fianco che lotta per un obiettivo in comune. Da queste premesse nasce un brano fresco, giovane, con una melodia molto orecchiabile e una scelta accurata del sound.

Prodotto da Carmen Antelmi, registrato a Londra al “Smoke House Studios” (Penninghton St.) da Jonathan McMiller e Rohan Budd, il singolo è stato missato ed arrangiato da Mimmo Cappuccio (Robin Hood Studio-Caserta), che lo ha anche prodotto artisticamente insieme ad Andrea “Thor” Schianini. Mastering presso Riserva Sonora Studio a cura di Paolo Valenti (mastering Engineer: Carlo De Nuzzo). Grafica a cura di AMRA srl. "Un grazie speciale: Charlie Rapino, Elena Colucci, Marco Leogrande, Antonio Fierro (piano Yamaha/Wurtlizer/Hammond e synth), lo staff del “Smoke House Studios”, Rosanna Sabino" Il duo LeoGrande&NiLo (Francesco Leogrande e Danilo Sabino) nasce quasi per caso nel 2013, dall’esigenza di trasmettere in musica le proprie emozioni. Entrambi residenti a Brindisi, reduci da un periodo nero della propria produzione artistica, i due sono riusciti subito a intendersi e dare sfogo alla propria creatività, trovando un magnifico equilibrio tra innovazione e tradizione, tra musica e parole.

A distanza di cinque anni dal fortuito incontro decidono di pubblicare il loro EP registrato agli “Smoke House Studios” di Penninghton St., grazie all’aiuto di musicisti internazionali, curato da un’ottima produzione artistica. Entrambi appassionati e cultori di musica italiana, decidono di mettere su un repertorio sui generis, vantando all’attivo centinaia di serate in teatri, locali, eventi e manifestazioni. Il loro stile è caratterizzato da una maniacale cura degli arrangiamenti, realizzati tutti in chiave acustica, grazie alle loro ottime capacità di polistrumentisti. Con un occhio rivolto al passato, sono molto attenti ad innovare, modificare e rendere assolutamente personale ogni nota e ogni brano. https://www.instagram.com/francescoleogrande/ https://www.instagram.com/danilosab/ https://www.facebook.com/leograndenilo/