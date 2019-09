Allerta meteo gialla per pioggia in arrivo e scirocco sul Brindisino

Allerta meteo arancione per Gargano, Tremiti, Tavoliere, Sub Appennino Dauno e Basso Fortore, gialla per il resto della Puglia provincia di Brindisi inclusa: dopo l’assaggio di ieri domenica 1 settembre, il servizio di protezione civile regionale prevede per le prossime 36 ore, e soprattutto a partire dalla mezzanotte tra oggi lunedì e martedì 3 settembre.

Dice il bollettino della Regione Puglia: “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Nel dettaglio, i venti saranno meridionali, tra scirocco, ostro e libeccio, con raffiche. Estate finita? Solo per chi ha esaurito il proprio piano ferie. Le temperature si abbasseranno dopodomani con l’arrivo del maestrale, mentre continueremo a fare i conti con l’umidità. Di sole ne vedremo ancora.