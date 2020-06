Allerta gialla: vento forte da sud in arrivo per giovedì e venerdì

BRINDISI – Torna il vento forte da sud, che interesserà per intensità soprattutto la Puglia meridionale a partire dalla tarda serata odierna, per l’intera giornata di giovedì 4 giugno ma anche per quella di venerdì, quando nel pomeriggio si affaccerà anche la pioggia. Il servizio della Protezione civile regionale ha emesso allerta meteo gialla solo per la giornata di giovedì a partire dalla mezzanotte. Il vento da sud soffierà con intensità media prevista di 20-22 nodi, ma con raffiche fino a 34 nodi nel pomeriggio del 4 giugno, e nel corso della notte e della prima parte della giornata del 5 giugno. Per il ritorno del maestrale bisognerà aspettare martedì o mercoledì della prossima settimana, ma sabato, domenica e lunedì il vento da sud rimarrà a livello di brezza leggera.

