Allerta meteo gialla per il grecale. Ma ci sarà anche pioggia

Allerta meteo gialla per vento su tutta la Puglia, dalle 15 di oggi martedì 10 novembre sino a quasi tutta la giornata di domani mercoledì 11 dicembre, emessa dal servizio di Protezione civile regionale. Previsti rovesci in genere moderati, ma in alcuni casi anche di carattere temporalesco, sia nel pomeriggio odierni che per mercoledì.

Venti dai quadranti settentrionali, con una prevalenza del grecale, in rotazione verso nord (tramontana) nella serata dell’11 dicembre. Le raffiche potranno toccare i 29-30 nodi (50-54 chilometri orari), sesto grado della Scala Beaufort. Mare: tendenza forza 8 per l’Adriatico Meridionale. L’area di instabilità si sposta verso est-sud est, dove sull’Egeo permane una zona di bassa pressione.

La pioggia interesserà inizialmente tutta la provincia di Brindisi, per concentrarsi nella seconda metà della giornata di mercoledì sull’area centrale e collinare. Le temperature medie oscilleranno tra i 9 delle ore notturne ai 13 gradi di quelle diurne a Brindisi.