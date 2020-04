Pioverà fino a tutto giovedì: allerta meteo gialla per temporali

BRINDISI - Pioverà dalla notte prossima sino a tutta la giornata di giovedì, con venti da sud-est che solo nella tarda serata del 23 aprile ruoteranno verso maestrale, e con il vento dai quadranti settentrionali tornerà il tempo soleggiato. La protezione civile regionale ha emesso allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali valida per tutti i settori del territorio pugliese, dalle 8 del mattino di martedì 22 e le 36 ore successive. Un calo di pressione è in corso sul Mediterraneo meridionale, e attira verso est due fronti di perturbazione dall'Africa Settentrionale e dalle Baleari. Forza 4 l'Adriatico Meridionale e il Canale d'Otranto, con tendenza 5 da nord-est.

