Calerà domani il forte vento da sud. Maestrale da martedì

BRINDISI - Dovrebbe diminure di intensità nel pomeriggio di venerdì 15 maggio il vento da sud che sta battendo anche la provincia di Brindisi e la Puglia, con previsione di punte anche di 40 nodi nel pomeriggio odierno. Ieri il servizio di Protezione civile della Regione Puglia aveva emesso avviso di allerta meteo gialla per tutto il territorio di competenza. Il vento, che sta causando danni alle colture stagionali in alcune province pugliesi, perderà forza nelle prossime 24 ore, e sabato sarà sostituito da venti dai quadranti settentrionali che persisteranno anche nella giornata di domenica, ma saranno deboli e dureranno solo sino a lunedì quando tornerà lo scirocco. Dovremo attendere martedì per il ritorno del maestrale, che giovedì prossimo soffierà con forza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.