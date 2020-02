Rischio burrasca e mareggiate: allerta arancione per le prossime 24-36 ore

Le raffiche di vento da nord potrebbero sfiorare i 70 chilometri orari. Un nuovo messaggio di allerta meteo arancione, per i rischi legati al vento, è stato diramato dalla Protezione civile della Regione Puglia. Il bollettino di criticità avrà durata di 24-36 ore, a partire dalle ore 21 di oggi (martedì 4 febbraio). In questo lasso di tempo si prevedono “venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche”. Si prevedono inoltre “forti mareggiate lungo le coste esposte”.

L’allerta riguarda tutta la regione, con una rischio minore (allerta gialla) per la Puglia centrale Bradanica e il Basso Ofanto. Contestualmente è stata diramata, dalle 3 del 5 febbraio e per le successive 24-36 ore, anche l’allerta neve. La Puglia Centrale Adriatica e il Salento, però, non sono interessati dal rischio di nevicate.