Venti di burrasca in arrivo: nuova allerta della Protezione civile

BRINDISI – Raffiche di vento da nord in arrivo a partire dal tardo pomeriggio di oggi (martedì 14 aprile) e per le successive 30 ore. Stando al bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, in questo arco temporale si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. In provincia di Brindisi, in particolare, nella giornata di domani si prevedono raffiche di maestrale fino a circa 50 chilometri orari. Nelle ore notturne si potrebbero avere anche modeste precipitazioni.

