Albero abbattuto dal grecale su auto in transito, nessun ferito

BRINDISI – Il vento di grecale accompagnerà gli abitanti della provincia di Brindisi anche per l’intera giornata di oggi, 30 dicembre. L’intensità media misurata dalla stazione meteo del Distaccamento dell’Aeronautica Militare in aeroporto poco prima delle 9 era di 25 nodi da est-nordest, poco più di 46 chilometri orari. Le raffiche potrebbero toccare i 35 nodi (oltre i 60 chilometri orari). Temperatura rilevata alla stessa ora, 8 gradi. Due gradi in meno circa in collina, dove si registrano 6 gradi. Il vento rende più basse, invece, le temperature percepite.

Nei prossimi due giorni, vale a dire 31 dicembre e 1 gennaio, i venti spireranno sempre dai quadranti settentrionali, ma al posto del grecale subentrerà il maestrale, che si manterrà a intensità più basse. Le temperature reali dovrebbero restare invariate, ma chi si appresta a festeggiare all’aperto per seguire i concerti in piazza si dovrà coprire adeguatamente, perché si prevedono 8 gradi nella serata brindisina, e qualcosa in meno in collina. Ovviamente le temperature percepite anche in questo caso saranno più basse.

Eucalipto si abbatte sulla 613

Per quanto riguarda l’impatto del vento, è andata bene la notte scorsa agli occupanti di una Alfa Romeo Giulietta che stava percorrendo la superstrada Lecce-Brindisi: nel tratto tra San Pietro Vernotico e Tuturano un grande eucalipto è stato abbattuto da una raffica di grecale ed è piombato sulla carreggiata, coinvolgendo la vettura in transito. Per fortuna nessun ferito. Per liberare le corsie ostruite dall’albero sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.