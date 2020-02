Allerta gialla vento: tra martedì e mercoledì arriva la tramontana

BRINDISI – Allerta meteo gialla per vento, di criticità ordinaria, emessa dal servizio di Protezione civile regionale per tutta la Puglia. Martedì 4 febbraio sarà il libeccio a farla da padrone, con intensità media su Brindisi di 10-15 nodi, e raffiche anche fino a 30 nodi nel tardo pomeriggio. Dopo la giornata odierna con temperature anche fino a 22 gradi, si andrà ad un cambio deciso nella tarda serata – notte tra martedì e mercoledì 5 febbraio, con un cambio di vento: arriverà infatti il maestrale (con raffiche sostenute), poi la rotazione a tramontana. Ciò determinerà un calo del termometro sino a 7-8 gradi nella nostra area, mentre sul Subappennino Dauno e sul Gargano assieme al vento e a temperature prossime allo zero potrebbe affacciarsi anche la neve.