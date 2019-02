Raffiche di vento da nord: rami spezzati e pali pericolanti nel Brindisino

Come nelle previsioni, la provincia di Brindisi è sferzata fin dalla scorsa notte (fra martedì 12 e mercoledì 13 febbraio) da forti raffiche di vento da nord che mettono a dura prova la stabilità di segnali stradali, pali, lampioni e alberi. Numerosi interventi vedono impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in tutta la provincia. La giornata sarà particolarmente impegnativa anche per i volontari della associazioni di Protezione civile.

Quella comunale di Cellino San Marco intorno alle ore 14 è intervenuta in via Taranto, per mettere in sicurezza i rami pericolanti di una serie di alberi che lambiscono il muro perimetrale dell’area dei campi da tennis. I volontari, coordinati dal responsabile del servizio, Franco Menga, hanno chiuso la strada al traffico e con l’ausilio di una gru hanno segato i rami a imminente rischio di caduta.

Alcune crepe erano visibili anche sul muro. Complessivamente 10 uomini sono stati impiegati in questo intervento.