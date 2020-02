Alberi, segnali e cartelloni piegati dal vento: chiusa la superstrada

BRINDISI - Come nelle previsioni, le forti raffiche di vento che dalla serata di ieri (martedì 4 febbraio) sferzano la regione, stanno costringendo i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi a una lunga serie di interventi. Fin dalle prime luci del giorno si susseguono le segnalazioni di rami pericolanti o spezzati, segnali stradali abbattuti, cartelli stradali piegati.

Superstrada chiusa

Uno degli interventi più critici è in atto sulla stradale statale 379 che collega Brindisi a Bari, nel tratto compreso fra i due svincoli per Apani. Qui una squadra di pompieri partita dalla caserma di via Nicola Brandi, con l’ausilio di un’autogru, ha il compito di mettere in sicurezza una lamiera di rica 10 metri staccatasi da un rudere abbandonato situato a ridosso della complanare nord. Il fabbricato si è incastrato su un cavo Telecom e sta facendo da vela. Per questo la Polizia Stradale e il personale dell’Anas hanno dovuto chiudere la superstrada in entrambe le direzioni, deviando il traffico verso le complanari.

Su entrambe le carreggiate, in particolare, il flusso veicolare è stato deviato verso il primo svincolo per Apani, con inevitabili rallentamenti. L'allerta meteo arancione diramata ieri sera dalla Protezone civile Puglia prevede raffiche fino a un'intensità di 70 chilometri orari fino alla tarda serata odierna.

Sul litorale si stanno abbattendo mareggiate di notevole intensità. Come dimostrato dalla foto in alto, alte onde si infrangono con violenza sulla scogliera, in località Torre Testa.

