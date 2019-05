Una domenica di pioggia e vento anche sul Brindisino

BRINDISI - Una perturbazione di origine atlantica determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con piogge e temporali e un deciso rinforzo della ventilazione. Sono previste sulla Puglia settentrionale e meridionale precipitazioni sparse, anche in forma di rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti meridionali di burrasca con rinforzi di burrasca forte, specie sui settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base di ciò dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato ha valutato, a partire dalle ore 8 di domenica 12 maggio e per le successive 24-36 ore, una allerta gialla per rischio idrogeologico, temporali e vento su tutta la regione. Le previsioni per la provincia di Brindisi indicano pioggia, con precipitazioni temporalesche nella tarda mattinata, e vento da sud con raffiche fino a 30 nodi, che hanno indotto gli organizzatori della regata Brindisi-Tel Aviv al rinvio della partenza.