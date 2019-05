Strade e sottopassi allagati: anziani coniugi salvati dai carabinieri

Sottopassi allagati. Strade che si trasformano in fiumi in piena con persone intrappolate a bordo delle auto. Una casa colpita da un fulmine. L'insolita ondata di maltempo primaverile oggi ha toccato l'apice in alcuni Comuni della provincia di Brindisi, mettendo in pericolo l'incolumità degli automobilisti. La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi ha ricevuto numerose richieste di intervento. In prima linea per prestare soccorso alle persine e gestire la viabilità anche le forze dell'ordine, gli agenti delle polizia municipali e i volontari delle associazioni di protezione civile.

San Pietro Vernotico

A San Pietro Vernotico si sono vissuti momenti di grande apprensione per una coppia di anziani di Torchiarolo che è rimasta bloccata all'interno del sottopasso di via Lecce, allagatosi per l'ennesima volta. La coppia stava tornando a casa dopo aver effettuato una visita medica presso il vicino ospedale. Una volta imboccato il sottopasso, i pensionati, a bordo di una Mercedes 190, sono stati sorpresi dall'acqua. Nel giro di pochi minuti l'auto è stata sommersa fino al tetto. I malcapitati, immersi nell'acqua fredda fino ai fianchi, non riuscivano a raggiungere l'asciutto.

Provvidenziale è stato l'intervento di una pattuglia di carabinieri della locale stazione, attivatisi a seguito di una telefonata alla centrale operativa del comando provinciale dell'Arma, da parte di un cittadino che transitava nei pressi del sottopasso. I militari, giunti tempestivamente sul posto, si sono letteralmente tuffati per trarre in salvo gli anziani, lui di 80 anni, lei di 74 anni. I due, poi, sono stati trasportati all'ospedale di San Pietro con un principio di ipotermia. Poco dopo sono stati dimessi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, tuttora al lavoro, e la polizia municipale. Sempre a San Pietro si sono registrati allagamenti anche in via Zara, dove di recente sono state rubate le pompe idrovore installate dal Comune.

San Vito dei Normanni

Scenario analogo anche in via Morelli (foto a destra), a San Vito dei Normanni, dove gli agenti della polizia municipale al comando di Alma Passante e i volontari della Protezionne civile hanno soccorso un automobilista in panne.

Di grande utilità è stato l'utilizzo di un pick up acquistato dall'amministrazione comunale con fondi comunitari e dato in comodato d'uso alla stessa assoiazione di Protezione civile. In via Tasso, nel centro storico, la pioggia ha provocato il distacco di una parte del cornicione. In altre parti del centro abitato, saltati i tombini.

Francaviilla Fontana

A Francavilla Fontana, una casa situata in via Manzoni, intorno alle ore 13,20, è stata colpita da un fulmine che ha squarciato parzialmente il prospetto dell'immobile, provocando danni all'impianto elettrico.

Intervenutii sia gli agenti della polizia municipale che i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

Gallery