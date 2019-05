San Pietro, allagate le solite zone: ancora auto intrappolate nel sottopasso

SAN PIETRO VERNOTICO - Continuano ad allagarsi sempre le solite zone a San Pietro Vernotico: con le abbondanti piogge delle ultime ore i sottopassi di via Stazione e via Lecce e il prolungamento di via Zara e via Avis, traverse di via Lecce, sono diventati impraticabili. Come molte altre strade del paese. Le solite. Una coppia di anziani di Torchiarolo di rientro dall'ospedale Ninetto Melli è rimasta intrappolata nel sottopasso di via Lecce, a soccorrerla i carabinieri. Sul posto anche vigili dle fuoco e Polizia locale. Una situazione che si ripete da anni e per la quale non è mai stato preso alcun provvedimento. Nemmeno quello di chiudere completamente gli accessi.

Al momento l'unico intervento è quello di chiuderli per metà con un cancello e per l'altra metà con nastro bianco e rosso ma purtroppo accade spesso che qualcuno viola il divieto oltrepassando il nastro e rompendolo, chi arriva dopo non si rende conto della pericolosità della situazione fino a quando non rimane bloccato.

Anche via Zara si è trasformata in un lago, residenti sempre più esasperati. I volontari della Protezione civile di San Pietro sono stati impegnati in diverse zone per svuotare case e scantinati allagati.

